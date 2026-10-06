تفاهم‌نامه همکاری برای حمایت از برنامه‌های حفاظت و احیای گوزن زرد ایرانی در استان ایلام میان صندوق ملی محیط زیست و شرکت پالایش گاز ایلام امضا شد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، این تفاهم‌نامه با حضور شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار ایلام و مدیران شرکت پالایش گاز ایلام به امضا رسید و بر اساس آن، این شرکت در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود از برنامه‌های حفاظت از گونه در خطر انقراض گوزن زرد ایرانی حمایت می‌کند.

حامد مقصود طالقانی، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست، این تفاهم‌نامه را در سفر شینا انصاری به استان ایلام و در محل شرکت پالایش گاز ایلام امضا کرد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست اجرای طرح‌های مرتبط با حفاظت از گوزن زرد ایرانی را دنبال می‌کنند و شرکت پالایش گاز ایلام نیز در تأمین حمایت‌های مورد نیاز این برنامه‌ها در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود مشارکت خواهد داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در بازدید از پالایشگاه گاز ایلام با اشاره به ضرورت کاهش آلایندگی واحد‌های صنعتی گفت: عملکرد صنایع در زمینه کاهش آلاینده‌ها و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای باید بر اساس داده‌ها و نتایج پایش ارزیابی شود.

انصاری افزود: پالایشگاه گاز ایلام در چارچوب برنامه‌های اجرایی خود توانسته است سالانه حدود ۳۰ هزار تن از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کاهش دهد.

وی کاهش سوزاندن گاز‌های همراه را از دیگر اقدامات مهم زیست‌محیطی عنوان کرد و گفت: کاهش فلرینگ علاوه بر آثار مثبت زیست‌محیطی، در مدیریت مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی نیز اهمیت دارد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر تکمیل سامانه‌های پایش برخط کیفیت هوا در اطراف واحد‌های صنعتی تأکید کرد و افزود: با تأمین منابع مالی می‌توان پارامتر‌های پایش ایستگاه‌های برخط را افزایش داد تا اطلاعات دقیق‌تری از کیفیت هوا در اختیار باشد.

انصاری بازچرخانی پساب، توسعه فضای سبز و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی را از دیگر مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد زیست‌محیطی واحد‌های صنعتی دانست و تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش ایلام نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، صنایع و سایر بخش‌های مرتبط است.