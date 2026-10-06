به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ادامه این نشست، نیر الهامی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی، از ضرورت بررسی موضوعات حوزه زنان در قالب یک «نظام مسائل» خبر داد.

وی با اشاره به پیوستگی موضوعاتی، چون اشتغال، هویت دختران و جوانی جمعیت، افزود: «تدوین سند طلاق و تحکیم خانواده در استان، با بهره‌گیری از تخصص‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حوزه‌های قضایی و روحانیت در دستور کار قرار دارد.»

الهامی همچنین با اشاره به آمار ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در استان، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، بسیج و بنیاد برکت برای توانمندسازی این قشر تأکید کرد.