با بهره‌برداری از سایت جدید ارتباطی، روستای لِجنو شهرستان فردوس به شبکه اینترنت پرسرعت همراه متصل شد و ساکنان این روستا از خدمات ارتباطی پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌های استان با هدف تحقق عدالت ارتباطی ادامه دارد و در این رابطه، روستای لجنو از توابع شهرستان فردوس به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت همراه متصل شد.

بهی افزود: این طرح با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با اجرای شرکت ارتباطات سیار ایران به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: با راه‌اندازی این سایت، ۲۴ خانوار این روستا از اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند و امکان استفاده ساکنان روستا از خدمات دیجیتال فراهم شد.