در نشست تخصصی نخبگان و فرهیختگان آذربایجان غربی بر ضرورت گذار از رویکرد‌های سنتی به سمت مدیریت سیستمی و مبتنی بر دانش در حل چالش‌های حوزه زن و خانواده تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست تخصصی نخبگان و فرهیختگان استان آذربایجان غربی که با حضور مسئول بسیج جامعه زنان کشور برگزار شد، بر ضرورت گذار از رویکرد‌های سنتی به سمت مدیریت سیستمی و مبتنی بر دانش در حل چالش‌های حوزه زن و خانواده تأکید شد.

رویا حیدرزاده، مسئول بسیج جامعه زنان کشور، در این نشست با اشاره به پیچیدگی مسائل اجتماعی نظیر ازدواج، طلاق و تاب‌آوری، بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری و استفاده از ظرفیت نخبگان تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «حل چالش‌های حوزه خانواده نیازمند شناسایی ریشه‌ها و تدوین برنامه‌هایی است که بر پایه نگاه عمیق اسلامی به جایگاه زن استوار باشد.»

حیدرزاده همچنین با توصیف گروه‌های زن و خانواده به عنوان «مغزافزار عملیات‌های حوزه زنان»، خواستار تبدیل جلسات اندیشه‌ورزی به طرح‌های عملیاتی، قابل اجرا و ارزیابی شد.