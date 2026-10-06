مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از کشف و ضبط مقادیری گوشت کل وحشی از منزل شکارچی متخلف یاسوجی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدالحکیم دیانتی‌نسب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: در پی رصد و پیگیری‌های اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی درباره نگهداری غیرمجاز گوشت حیات وحش، موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد قرار گرفت.

دیانتی‌نسب افزود: پس از هماهنگی‌های قضایی و بررسی صحت و سقم گزارش دریافتی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بویراحمد در عملیاتی مشترک با پلیس امنیت، بازرسی از منزل این متخلف سابقه‌دار در حومه شهر یاسوج را انجام دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در جریان این بازرسی، مقادیری گوشت کل وحشی که به صورت غیرمجاز شکار و نگهداری شده بود، کشف و ضبط شد.

دیانتی‌نسب ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

شکار غیرمجاز حیات وحش جرم است

وی با اشاره به قوانین مرتبط با حفاظت از حیات وحش گفت: بر اساس قانون شکار و صید، شکار غیرمجاز جانوران وحشی جرم محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی، ملزم به جبران خسارت وارده به محیط زیست نیز خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفان سابقه‌دار، بیان کرد: با افرادی که به صورت تکراری اقدام به تخلف در حوزه حیات وحش می‌کنند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

همکاری مردم و دستگاه‌ها برای مقابله با شکارچیان

دیانتی‌نسب همکاری میان مردم، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و محیط زیست را یکی از عوامل مؤثر در شناسایی و برخورد با تخلفات حیات وحش دانست و گفت: این عملیات نشان داد که در صورت ورود قاطع دستگاه قضایی، همکاری نیروی انتظامی و گزارش مسئولانه مردم، زمینه برای شناسایی و برخورد با متخلفان فراهم می‌شود.

وی افزود: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات حوزه شکار و صید دارد و محیط زیست استان از همکاری شهروندان در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش استقبال می‌کند.

کل وحشی؛ سرمایه طبیعی استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت گونه کل وحشی اظهار کرد: کل وحشی از گونه‌های ارزشمند حیات وحش استان است و حفاظت از جمعیت این گونه برای حفظ تنوع زیستی و تعادل اکولوژیک مناطق طبیعی اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: شکار غیرمجاز حیات وحش تنها یک تخلف علیه یک گونه جانوری نیست، بلکه می‌تواند بر تنوع زیستی، زنجیره غذایی و تعادل اکولوژیک مناطق طبیعی اثرگذار باشد و در نهایت سرمایه‌های طبیعی نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دیانتی‌نسب از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار، صید، حمل، نگهداری، خرید و فروش غیرمجاز حیات وحش، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست یا شماره ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.