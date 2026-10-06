به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر مؤمنی گفت: گزارش وقوع حریق در یک کارگاه تولید ملزومات کفش در محله تختی شهرستان به مرکز آتش‌نشانی مخابره شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی به همراه تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی با حضور به‌موقع در محل و آغاز عملیات اطفای حریق، موفق شدند شعله‌های آتش را در همان لحظات اولیه کنترل و مهار کرده و از سرایت آن به منازل مسکونی همجوار جلوگیری نمایند.

مدیر ایستگاه آتش نشانی فیروزکوه گفت : خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی و مصدومی به همراه نداشت.