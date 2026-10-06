به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ وحید منایی با اشاره به آخرین وضعیت نظارت بر عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات کارگروه ماده (۲۳) دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی و بررسی گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه نظارتی مرکز توسعه تجارت، عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است. وی افزود: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، در مجموع ۴۸۲۱ مورد تخلف در این سامانه ثبت شده که ۲۶۵۰ مورد، معادل حدود ۵۵ درصد، مربوط به عرضه کالای قاچاق یا در حکم قاچاق بوده است. منایی ادامه داد: بررسی عناوین کالاهای مرتبط با این تخلفات نشان می‌دهد بیشترین موارد تخلف در حوزه عرضه کالای قاچاق یا در حکم قاچاق، مربوط به لوازم بهداشتی و آرایشی بوده است که ضرورت استمرار و تشدید نظارت بر عرضه این گروه از کالاها در فضای مجازی را نشان می‌دهد. معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت اضافه کرد: همچنین ۲۰۷۴ مورد از تخلفات ثبت‌شده مربوط به انجام فعالیت‌های غیرمجاز، شامل عرضه کالا یا خدمات ممنوعه و استفاده از شیوه‌های غیرقانونی بوده است. وی خاطرنشان کرد: سایر موارد ثبت‌شده نیز در عناوین مختلف تخلف قرار داشته و مجموع این گزارش‌ها، مبنای اقدامات نظارتی و پیگیری‌های قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط قرار می‌گیرد. منایی با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی گفت: رصد و بررسی تخلفات عرضه کالا در بسترهای مجازی با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و غیرمجاز و ارتقای سلامت فعالیت‌های تجاری در این فضا، به‌صورت مستمر در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد.