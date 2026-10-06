اداره کل هواشناسی استان قزوین از وقوع ناپایداری‌های جوی، رگبار باران و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید در برخی از مناطق این استان، به‌ویژه نواحی مرتفع، تا پایان هفته جاری خبر داد.

احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در قزوین

احتمال رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، هواشناسی پیش‌بینی کرد با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو، وضعیت آب‌وهوایی استان تا پایان هفته ناپایدار خواهد بود.

طبق این پیش‌بینی، ضمن افزایش ابر در بسیاری از نقاط استان، به‌ویژه در ارتفاعات، احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد‌های لحظه‌ای با شدت بالا وجود دارد.

شدت و گسترش این ناپایداری‌ها از بعدازظهر امروز سه‌شنبه آغاز شده و تا اواخر وقت فردا در برخی از مناطق استان، به شکل محسوس‌تری ادامه دارد.

با توجه به احتمال وقوع رعدوبرق و باد‌های شدید، از شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق مرتفع خواسته شده در طول این بازه زمانی اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.