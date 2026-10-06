شبکه‌های رادیویی فرهنگ و اقتصاد سه‌شنبه ۱۴ مهرماه با برگزاری نشست‌های تخصصی، به واکاوی چالش‌های حکمرانی فرهنگی و تحلیل سیاست‌های ارزی کشور می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «میز فرهنگ» رادیو فرهنگ که از ساعت ۱۶ تا ۱۷ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود، به بررسی چالش‌های نهادی ، مرز اختیارات و موازی‌کاری‌های سازمانی در عرصه فرهنگ کشور اختصاص دارد.

در این برنامه به تهیه‌کنندگی و سردبیری اسماعیل شامانیان و اجرای ناصر قوام‌پور، با حضور دکتر مرتضی یادگاری مهمان حضوری و فتح‌الله پرتو مشاور دبیرخانه فرهنگ عمومی کشور ، ساختار حکمرانی فرهنگی و تعامل میان نهاد‌های سیاست‌گذار، مجری و ناظر واکاوی می‌شود.

همچنین شبکه رادیویی اقتصاد از ۱۴ مهرماه، برنامه «هشتگ ارز» را از ساعت ۱۵ تا ۱۶ با هدف تحلیل سیاست‌های ارزی و بررسی نوسانات بازار ارز روی آنتن می‌برد.

این برنامه با حضور استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی، ابعاد مختلف سیاست‌گذاری‌های ارزی و عوامل مؤثر بر این بازار را با توجه به تأثیر آن بر تولید، تجارت و معیشت مردم مورد تحلیل قرار می‌دهد.