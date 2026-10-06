به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی آر تی، مقامات سابق اروپایی همچنین محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌ها و بازنگری در روابط اقتصادی با اسرائیل را خواستار شدند.

دومینیک دو ویلپن، الن ژوپه، جوزپ بورل و ایو لترم و استفان لوون، نخست وزیران سابق اروپا هستند. آنها در مطلبی که ۵ اکتبر منتشر شد، از بروکسل خواستند از محکومیت‌های دیپلماتیک به اقدامات مشخص روی آورد. نگرانی اصلی آنها پروژه‌ی ایی یک است که در شرق اورشلیم واقع است. اسرائیل در پی اجرای این طرح است که ساخت چند هزار واحد مسکونی را شامل می‌شود.

اتحادیه اروپا معتقد است تکمیل این طرح، کرانه باختری را بیش از پیش به دو قسمت تقسیم می‌کند و قدس شرقی را از بقیه سرزمین فلسطین جدا می‌کند و شکل گیری یک کشور فلسطینی با قابلیت سکونت را به طور قابل توجهی پیچیده می‌کند. بروکسل، شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی می‌داند، موضعی که از سوی اسرائیل رد شده است.

بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی در این شهرک‌ها زندگی می‌کنند. امضا کنندگان به ویژه تحریم بانک‌ها و شرکت‌های فعال را در طرح ایی یک، ممنوع شدن تجارت اروپا با شهرک‌ها و تعلیق جزئی مفاد تجاری توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا و اسرائیل را خوستارند. آنها درخواست کردند این اقدامات در نشست وزرای امور خارجه اروپا که قرار است ۱۲ اکتبر برگزار شود، مورد بررسی قرار گیرد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که فعالیت‌های شهرک سازی در سال‌های اخیر سرعت گرفته است. بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی اکنون در شهرک‌های کرانه باختری، در میان حدود سه میلیون فلسطینی، زندگی می‌کنند.

چند کشور اروپایی پیش از این محدودیت‌هایی را برای محصولات شهرک‌ها وضع یا اعلام کرده‌اند، اما به دلیل اختلاف نظر بین کشور‌های عضو، پاسخ مشترک همچنان دشوار به نظر می‌رسد. بنابراین، برای مقامات سابق اروپایی، مسئله فراتر از طرح ایی یک است. موضوع این است که آیا اتحادیه اروپا قصد دارد از وزن اقتصادی خود برای دفاع ملموس از راه حل دو کشور که دهه هاست ادعا می‌کند از آن حمایت می‌کند، استفاده کند یا خیر.