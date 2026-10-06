به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در این پایگاه‌ها خدمات مشاوره‌ای علمی، دقیق و مبتنی بر کارنامه‌های واقعی، توسط مشاوران مجرب، متعهد و آموزش‌دیده ارائه می‌شود.

در این این اطلاعیه تأکید شده، داوطلبان پیش از مراجعه حضوری، حتماً از طریق شماره تماس‌های درج شده در جدول، اطلاعات لازم و ساعت کاری را کسب و نوبت‌گیری کنند.

همچنین همراه داشتن کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری، فرم هدایت تحصیلی و سایر مدارک هویتی در هنگام مراجعه الزامی است.

آموزش و پرورش استان از داوطلبان خواسته برای جلوگیری از سودجویی افراد فاقد صلاحیت و مؤسسات غیرمجاز، صرفاً به پایگاه‌های رسمی و دولتی اعلام‌شده در این لیست مراجعه فرمایید.