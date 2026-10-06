مردم همیشه در صحنه خراسان شمالی ایستادگی پای انقلاب اسلامی را در دویست و نوزدهمین اجتماع شبانه به نمایش گذاشتند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایی شهر‌های مختلف استان خراسان شمالی دیشب و در دویست و نوزدهمین شب از تجمعات شبانه ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در اجتماع باشکوه شبانه، حمایت خود را از رزمندگان اسلام نشان دادند و بر پایبندی و بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.

راهپیمایی مردم ولایی دارالمصلین شیروان در دویست و نوزدهمین شب حضور تا میدان انقلاب محل اجتماعات شبانه این شهر

مردم ولایت‌مدار شهر درق بار دیگر نشان دادند که در مسیر حمایت از رهبر انقلاب نه تنها از پای نمی‌نشینند، بلکه هر شب با شور و شعوری افزون‌تر بر عهد خود با آرمان‌های امام و شهدا استوارتر از گذشته باقی می‌مانند.