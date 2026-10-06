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مردم همیشه در صحنه خراسان شمالی ایستادگی پای انقلاب اسلامی را در دویست و نوزدهمین اجتماع شبانه به نمایش گذاشتند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم ولایی شهرهای مختلف استان خراسان شمالی دیشب و در دویست و نوزدهمین شب از تجمعات شبانه ملت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در اجتماع باشکوه شبانه، حمایت خود را از رزمندگان اسلام نشان دادند و بر پایبندی و بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی تاکید کردند.
راهپیمایی مردم ولایی دارالمصلین شیروان در دویست و نوزدهمین شب حضور تا میدان انقلاب محل اجتماعات شبانه این شهر