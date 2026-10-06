در مراسمی از سربازان برتر کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های علمی و مهارت‌آموزی تجلیل شد.

تجلیل از سربازان ساعی و نمونه سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد

تجلیل از سربازان ساعی و نمونه سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین فرمانده سپاه فتح استان سرهنگ برومندزاده گفت: همایش روز سرباز با هدف گرامیداشت و تجلیل از سربازانی برگزار می‌شود که در طول یک سال گذشته در عرصه‌های مختلف فعالیت و عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند.

سرهنگ برومندزاده افزود: سربازان برتر در حوزه‌های علمی، حفاظت فیزیکی، امنیتی و مهارت‌آموزی شناسایی شده‌اند و در این آیین از تلاش‌ها و فعالیت‌های آنان تجلیل می‌شود.