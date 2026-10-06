سامانه ۱۹۷، کانالی است که نه تنها برای گزارش‌های نظارتی، بلکه برای ثبت قدردانی یا ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی به کار می‌رود؛ فرآیندی که می‌تواند منجر به بهبود مستقیم عملکرد نیرو‌های پلیس در سطح شهر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل نیروی انتظامی با هدف افزایش سطح پاسخگویی و ارتقای خدمات خود، بستری را فراهم کرده است تا شهروندان بتوانند نظرات، پیشنهادات و حتی انتقادات خود را مستقیماً به گوش مقامات برسانند.

سامانه ۱۹۷، کانالی است که نه تنها برای گزارش‌های نظارتی، بلکه برای ثبت قدردانی یا ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی به کار می‌رود؛ فرآیندی که می‌تواند منجر به بهبود مستقیم عملکرد نیرو‌های پلیس در سطح شهر شود.