به مناسبت هفته نیروی انتظامی همایش «همیاران پلیس؛ سفیران ایمنی و فرهنگ ترافیک» در شاهرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این همایش با هدف آموزش قوانین، بترویج فرهنگ ترافیک و ارتقای مهارت‌های ترافیکی کودکان و نوجوانان در بوستان دوچرخه‌سواری، مهارت‌آموزی و آموزش فرهنگ ترافیک شهرداری شاهرود برگزار شد.

محسن احمدی شهردار شاهرود گفت: ایجاد فضای ایمن برای دوچرخه‌سواری و آموزش ترافیک از جمله برنامه‌های شهرداری شاهرود است و به همین منظور پارک ویژه و تخصصی دوچرخه‌سواری و آموزش ترافیک در این شهر برای ایجاد بستر مناسب دوچرخه‌سواری به‌ویژه برای کودکان و فرهنگ‌سازی برای رانندگی ایمن ایجاد شد.

وی افزود: بوستان آموزش ترافیک و دوچرخه‌سواری به گونه‌ای طراحی شد که خانواده‌ها بتوانند با آرامش خاطر فرزندان خود را برای دوچرخه‌سواری به این پارک بیاورند و کودکان و نوجوانان نیز در محیطی ایمن از این امکان استفاده کنند.