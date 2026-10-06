نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت احیای بنا‌های تاریخی یزد گفت: احیای بنا‌های تاریخی یزد، نیازمند تأمین اعتبار و همراهی دستگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در بازدید از مراکز و بنا‌های تاریخی یزد گفت: این بنا‌ها مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی، از حدود ۶۰۰ سال گذشته تا امروز هستند و ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه گردشگری، به‌ویژه در بافت تاریخی یزد، ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: در سفر وزیر میراث فرهنگی به استان یزد، ضرورت بهسازی این بنا‌ها مطرح و دستور‌های خوبی برای تأمین اعتبارات صادر شد و امروز روند اجرای مصوبات و میزان پیشرفت طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

جوکار با قدردانی از عملکرد اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: با استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته و اعتبارات خاص نمایندگان، کار مرمت و احیای این بنا‌ها به‌خوبی دنبال شده است.

وی بقعه سید رکن‌الدین را یکی از نمونه‌های موفق این اقدامات دانست و گفت: عملیات احیای این بنا به پایان رسیده و اکنون گردشگران می‌توانند از این فضای تاریخی و معماری ارزشمند بازدید کنند.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس، معماری بنا‌های تاریخی یزد را دارای ظرافت و ارزش ویژه دانست و افزود: بسیاری از این بنا‌ها با شیوه‌ها و معماری‌هایی ساخته شده‌اند که امروز حتی با وجود فناوری‌های جدید، ایجاد نمونه مشابه آنها دشوار است.

جوکار همچنین با اشاره به بازدید از برج و باروی تاریخی یزد گفت: بخش‌های مهمی از این مجموعه مرمت شده و اعتبارات خوبی نیز برای آن اختصاص یافته است و باید تلاش کنیم این آثار به‌عنوان نماد‌های تاریخی یزد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های مرمتی افزود: امیدواریم بتوانیم مابقی اعتبارات مورد نیاز را نیز از وزارت میراث فرهنگی پیگیری کنیم.

جوکار همچنین خواستار ورود جدی‌تر سازمان اوقاف و امور خیریه و شهرداری یزد به موضوع احیای بنا‌های تاریخی شد و گفت: بسیاری از این بنا‌ها موقوفه هستند و در محلات تاریخی همچون چهارمنار، شاه ابوالقاسم و فهادان قرار دارند.

وی تأکید کرد: با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر این مراکز تاریخی احیا و آماده بهره‌برداری مردم و گردشگران شوند.