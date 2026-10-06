معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی از تولید یک میلیون و چهارصد هزار تن سیب درختی در استان و برنامه ریزی برای حفظ و توسعه بازار‌های صادراتی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد دمکری، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی اعلام کرد: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی و اقدامات فنی کشاورزان، و با همراهی سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و واحد‌های وابسته، تولید سیب این استان در سال جاری به حدود یک میلیون و چهارصد هزار تن رسیده است. فصل برداشت نیز از چند روز گذشته آغاز شده است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ ثبات بازار‌های هدف گفت: اقداماتی برای صادرات سیب به کشور‌های هدف انجام شده تا ثبات موجود در این بازار‌ها از دست نرود. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده با وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده محدودیت‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تا حدودی برطرف شود تا باغداران بتوانند صادرات خود را انجام دهند و ارزش محصول را بازگردانند.

دمکری در ادامه افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده، مصوبه گمرک برای ترخیص خارج از نوبت کالا‌های فسادپذیر کشاورزی از جمله سیب است تا این محصول بدون قرار گرفتن در صف‌های طولانی، به موقع به مقصد برسد.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی درباره حمل و نقل گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های حمل، برنامه‌ریزی شده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی مانند آبادان و جهاد نصر و همچنین سایر دستگاه‌های دولتی برای صنعت صادرات سیب استفاده شود تا حمل بدون افزایش قیمت انجام گیرد. همچنین اقداماتی برای استفاده از حمل ریلی و بازسازی ناوگان واگن‌های راه‌آهن مجهز به سردخانه سیار در دستور کار قرار گرفته تا کمترین کاهش هزینه برای کشاورز رقم بخورد.

وی تصریح کرد: در حال حاضریک میلیون وسیصد هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای آماده است تا محصول ذخیره‌سازی شده و در زمان مناسب به بازار داخلی و خارجی عرضه شود. برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که کشاورزان با کمترین دغدغه، محصول خود را به سرانجام برسانند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجان غربی درباره بازار‌های هدف گفت: عراق مهم‌ترین بازار صادراتی سیب استان است. در کنار آن، صادرات به ازبکستان، برخی کشور‌های عربی و هند انجام می‌شود و مسیر‌های جدید نیز در حال بازگشایی است. وی تأکید کرد: از فرصت‌های موجود استفاده می‌شود تا محصول در زمان مناسب و در بازار مناسب به فروش برسد.