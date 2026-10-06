به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی با اشاره به شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی دام زنده در بروجرد گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان، این محموله را از یک کامیون به ظن قاچاق کشف و پرونده تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده به ارزش ۴۶ میلیارد ریال بود که در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان ادامه داد: پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی محرز و متخلف به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم شد.

به گفته شاهی، شعبه همچنین ۲۰ میلیارد ریال معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و متخلف را به پرداخت ۶۶ میلیارد ریال جریمه نقدی، همچنین معادل ارزش دام‌ها به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به مبلغ ۱۱۲ میلیارد ریال محکوم کرد.