سازش در پرونده پنج میلیارد تومانی مهریه در شهرستان درمیان خراسان جنوبی
رئیس دادگستری شهرستان درمیان از سازش در پرونده مطالبه مهریه به ارزش پنج میلیارد تومان با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و صلحیاران این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، رئیس دادگستری شهرستان درمیان گفت: پروندهای با موضوع مطالبه مهریه به ارزش پنج میلیارد تومان که در شورای حل اختلاف شهرستان درمیان مطرح شده بود، با تلاش اعضای شورا و صلحیاران و برگزاری جلسات متعدد مذاکره و گفتوگو، با توافق طرفین به صلح و سازش ختم شد.
محمد محمودی افزود: با توجه به ماهیت خانوادگی این پرونده و آثار و پیامدهای احتمالی استمرار اختلاف، اعضای شورای حل اختلاف با بهرهگیری از ظرفیتهای میانجیگری و اصلاح ذاتالبین، تلاش کردند زمینه گفتوگوی سازنده و دستیابی طرفین به یک راهکار مورد توافق را فراهم کنند.
وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، جلسات متعددی با حضور طرفین برگزار و ضمن استماع دغدغهها و مطالبات آنان، موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای حل اختلاف با رویکردی اصلاحی و با استفاده از ظرفیت صلحیاران، زمینه لازم برای تفاهم و توافق را فراهم کردند.
رئیس دادگستری شهرستان درمیان افزود: حل و فصل این پرونده از طریق صلح و سازش، نمونهای از ظرفیت مؤثر شوراهای حل اختلاف و صلحیاران در مدیریت اختلافات و ایجاد زمینه برای بازگشت آرامش به خانوادههاست.
محمودی گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات، نقش مؤثری در کاهش دعاوی و پیشگیری از شکلگیری اختلافات فرسایشی دارد.