به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس دادگستری شهرستان درمیان گفت: پرونده‌ای با موضوع مطالبه مهریه به ارزش پنج میلیارد تومان که در شورای حل اختلاف شهرستان درمیان مطرح شده بود، با تلاش اعضای شورا و صلح‌یاران و برگزاری جلسات متعدد مذاکره و گفت‌و‌گو، با توافق طرفین به صلح و سازش ختم شد.

محمد محمودی افزود: با توجه به ماهیت خانوادگی این پرونده و آثار و پیامد‌های احتمالی استمرار اختلاف، اعضای شورای حل اختلاف با بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین، تلاش کردند زمینه گفت‌وگوی سازنده و دستیابی طرفین به یک راهکار مورد توافق را فراهم کنند.

وی گفت: در جریان رسیدگی به این پرونده، جلسات متعددی با حضور طرفین برگزار و ضمن استماع دغدغه‌ها و مطالبات آنان، موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای حل اختلاف با رویکردی اصلاحی و با استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، زمینه لازم برای تفاهم و توافق را فراهم کردند.

رئیس دادگستری شهرستان درمیان افزود: حل و فصل این پرونده از طریق صلح و سازش، نمونه‌ای از ظرفیت مؤثر شورا‌های حل اختلاف و صلح‌یاران در مدیریت اختلافات و ایجاد زمینه برای بازگشت آرامش به خانواده‌هاست.

محمودی گفت: توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات، نقش مؤثری در کاهش دعاوی و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات فرسایشی دارد.