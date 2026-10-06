معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: دوره آموزشی محافظت از کودکان ویژه مربیان و خانواده‌های ورزشکاران، جمعه ۲۴ مهر در کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: دوره آموزشی محافظت از کودکان با هدف ارتقای آگاهی و آموزش مباحث مرتبط با حفاظت از کودکان، با همکاری هیئت فوتبال منطقه آزاد کیش برگزار می‌شود.

دوره آموزشی با تدریس احسان محمدی، دکترای فرهنگ و ارتباطات، مدرس فدراسیون فوتبال و افسر مراقبت از کودکان فوتبال ایران در AFC و مدرس دوره‌های آموزشی فوتبال برگزار خواهد شد.

متقاضیان دارای شرایط در دو نوبت و با محوریت گروه‌های مختلف در این دوره آموزشی شرکت می کنند.

دوره آموزشی ویژه مربیان فوتبال از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ و خانواده ورزشکاران از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در این دوره آموزشی شرکت خواهند کرد.

دوره آموزشی محافظت از کودکان ویژه مربیان و خانواده‌های ورزشکاران، جمعه ۲۴ مهر به میزبانی میکا برگزار خواهد شد.

متقاضیان برای نام نویسی و هماهنگی بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۷۸۹۶۵۸۶۴ در فضای مجازی در ارتباط باشند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش اعلام کرد: هدف از برگزاری دوره، افزایش آگاهی مربیان و خانواده‌ها درباره اصول مراقبت، حمایت و حفاظت از کودکان در محیط‌های ورزشی و به‌ویژه فوتبال است.