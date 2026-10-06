فرمانده مرزبانی فراجا به مناسبت هفته انتظامی، در نشستی با پیشکسوتان مرزبانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌نثاران وطن، از فرماندهان و پیشکسوتان این عرصه تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، به مناسبت هفته انتظامی در نشستی با پیشکسوتان مرزبانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌نثاران وطن، از فرماندهان و پیشکسوتان تجلیل کرد.

سردار جاویدان با تأکید بر جایگاه والای پیشکسوتان خاطرنشان کرد: امروز که ما در خط مقدم پاسداری از مرز‌های میهن ایستاده‌ایم، باید بدانیم که این اقتدار و امنیت، حاصل ده‌ها سال جان‌فشانی، تدبیر و زحمات بی‌وقفه پیشکسوتان و فرماندهان بزرگ مرزبانی است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به تداوم مسیر اقتدار با انتقال تجربیات افزود: ما امروز به عنوان شاگردان و جان‌نثاران این مسیر، با نگاهی جستجوگر و مشتاق به دنبال بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند شما هستیم؛ رهنمود‌ها و دیدگاه‌های شما در ارتقای توانمندی‌های فرماندهی، نه تنها مورد احترام است، بلکه در مسیر تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و پیشبرد مأموریت‌های مرزبانی، از آن بهره فراوان خواهیم برد.

وی در ادامه این نشست گفت: مسیر قدرتمند امروز مرزبانی، بر پایه خشت‌های بنا شده توسط شما استوار است و دیدگاه‌ها و رهنمود‌های شما، چراغ راه ما در مسیر ارتقای امنیت مرز‌های کشور خواهد بود.

در این نشست، پیشکسوتان مرزبانی با اشتراک‌گذاری تجربیات خود، نقش کلیدی خود را در تداوم اقتدار مرزبانی ایفا کردند.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، پیشکسوتان مرزبانی با تبیین دیدگاه‌ها و تجربیات خود در مواجهه با چالش‌های مرزی، پیشنهاد‌هایی برای تقویت ساختار و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی ارائه کردند که مورد استقبال و توجه مدیریت فرماندهی قرار گرفت.