در آیینی از پزشکان و استادان فعال و شاخص دانشگاه علوم پزشکی سمنان به پاس خدمات علمی، آموزشی و مردمی آنان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مجید میرمحمدخانی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، در این مراسم گفت: از ۳۵ پزشک و استاد فعال در بخش‌های مختلف دانشگاه قدردانی شد.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان افزود: این دانشگاه در رتبه‌بندی جدید، در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان و پنج دانشگاه برتر کشور قرار گرفته است.

در این مراسم، دکتر حمیدرضا همتی، استاد تمام و پزشک متخصص تراکس، و دکتر بهناز بهنام، متخصص اعصاب و روان، به عنوان پزشکان شاخص معرفی شدند و از خدمات درمانی مردمی خود گفتند.

علی رشیدی‌پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز بر اهمیت شناخت و تقویت ارتباط با دانشجویان، رفع مشکلات کارکنان دانشگاه و ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تحلیل و تشخیص درست در مواجهه با جنگ رسانه‌ای، بر افزایش آمادگی و تاب‌آوری مجموعه دانشگاه و تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم تأکید کرد.