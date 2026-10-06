همزمان با روز ملی دامپزشکی و هفته دامپزشکی، برنامه‌های مختلف خدماتی و جهادی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: در هفته دامپزشکی، اردو‌های جهادی دامپزشکی با حضور کارشناسان و نیرو‌های این مجموعه در مناطق سخت و کم‌برخوردار استان برگزار شد و خدماتی از جمله واکسیناسیون، درمان و آموزش دامداران ارائه شد.

چهارلنگ افزود: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب برفکی همچنان به صورت گسترده در استان ادامه دارد و این خدمت با وجود افزایش قابل توجه قیمت واکسن، به صورت رایگان در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و کنترل بیماری‌ها ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۹ میلیون نوبت‌سر واکسیناسیون دام در استان انجام شده و در واحد‌های صنعتی طیور نیز حدود ۴۰ میلیون دز واکسن تزریق شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین از اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاسل در طیور بومی خبر داد و گفت: این طرح با اولویت مناطق اطراف مرغداری‌های صنعتی در حال اجراست.

چهارلنگ با اشاره به نقش دامپزشکی در حفظ سلامت دام، طیور و آبزیان افزود: پایش و رصد بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام به صورت مستمر انجام می‌شود و تاکنون مورد حاد و قابل توجهی در جمعیت دام، طیور و آبزیان استان گزارش نشده است.