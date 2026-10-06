رزم دویست و نوزدهم قزوین در شبهای خیابان
حضور اثرگذار در میدان رزم شبانه، به دویست و نوزدهمین شب رسید. شبهای پرشور خیابان، زمانی است که پرچم پرافتخار کشورمان در دستان مردم مبعوث بالای سر میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، میدان خیابان، صحنهی حضور و پیوند نسلهایی است که همه در دفاع از استقلال و تمامیت کشورمان، یک دیدگاه واحد دارند.
در کنار ایستادگی پای ارزشهای یک ایران قوی، حمایت از نخبگان علمی و ورزشکاران هم نقطه امیدبخش برای مردمِ در میدان است.
اتحادی که تنها یک حضور ساده نیست، بلکه تجلی حماسه ملتی است که یکپارچه و مصمم در برابر هر طوفانی ایستاده است.