رزم دویست و نوزدهم قزوین در شب‌های خیابان

حضور اثرگذار در میدان رزم شبانه، به دویست و نوزدهمین شب رسید. شب‌های پرشور خیابان، زمانی است که پرچم پرافتخار کشورمان در دستان مردم مبعوث بالای سر می‌رود.