رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام‌شهر، گفت: بالغ بر ۱۱۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی نامتعارف و غیربهداشتی در شهرستان اسلامشهر شناسایی و کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد وحید تأویلی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام‌شهرگفت: در بازرسی از یک محل متروکه در یکی از روستا‌های شهرستان اسلام‌شهر، بالغ بر یکهزار و صد کیلوگرم فرآورده دامی خام غیر متعارف شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در پی کسب گزارشات مردمی درباره استفاده از فرآورده‌های خام دامی نامتعارف در یکی از روستا‌های این شهرستان، کارشناسان دامپزشکی با اخذ حکم قضایی به محل موردنظر مراجعه و اقدام به بازرسی محل و بررسی موضوع کردند.

تأویلی با اشاره نتایج به دست آمده از بازرسی این محل، بیان کرد: در بازرسی از محل نگهداری و بسته‌بندی بالغ بر یک تن و صد کیلوگرم فرآورده خام دامی کشف و ضبط شد که پس از نمونه‌برداری مشخص شد هم از نظر نوع گوشت و هم از لحاظ بهداشتی غیر قابل مصرف است.

وی با اشاره به نتایج آزمایشات تخصصی از این فرآورده دامی، تصریح کرد: با بررسی‌های تکمیلی و آزمایشات تخصصی مشخص شده که این فرآورده گوشتی حیواناتی نظیر الاغ و اسب است که در این زمینه پرونده تخلف تشکیل و تحویل مرجع قضایی شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام‌شهر با اشاره به خطرات استفاده از گوشت نامتعارف مانند اسب و الاغ گفت: باتوجه‌به اینکه غالباً این حیوانات دارای بیماری زمینه‌ای بوده و سالم ذبح نمی‌شوند و دارو‌های متعددی در بدنشان انباشته شده است، مصرف گوشت و فرآورده‌های گوشتی آنها نیز از لحاظ بهداشتی غیرقابل‌مصرف و حتی خطرناک می‌باشد.

وی با تأکید بر مزایای ذبح احشام در مراکز کشتار مجاز، افزود: در کشتارگاه‌های مجاز، دام‌ها و احشام زیر نظر دامپزشک قبل و بعد از کشتار، آلایش و اندام‌ها بررسی می‌شود، اما در محیط‌های آلوده مانند باغ یا گاراژ در نقاط دورافتاده، ذبح بدون هیچ ضابطه بهداشتی انجام می‌شود.

رئیس دامپزشکی اسلام‌شهر، تصریح کرد: افراد فرصت‌طلب و سودجو متأسفانه این فرآورده‌ها نامتعارف و غیربهداشتی را به‌عنوان گوشت سالم و با بسته‌بندی‌های فریبنده، غالباً به‌صورت گوشت چرخ‌کرده یا کباب به غذاخوری‌ها عرضه می‌کنند و بهداشت و سلامت مردم را مخاطره می‌اندازند.

وی با اشاره به‌ضرورت و اهمیت سلامت فرآورده‌های گوشتی در امنیت غذایی مردم، تأکید کرد: از شهروندان گرامی تقاضا داریم از تهیه و مصرف محصولات پروتئینی و فرآورده‌های دامی به‌صورت فله‌ای خودداری کرده و در هنگام خرید محصولات بسته‌بندی، برچسب روی محصول را مطالعه و تاریخ مصرف و تولید، نوع محصول دقت کنند تا مواد غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته را به سفره خانواده‌ها منتقل نکنند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اسلام‌شهر، با قدردانی از همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم با این شبکه در جهت حفظ و تأمین سلامت غذایی جامعه، خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد تخلف بهداشتی و عرضه مواد پروتئینی و فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان اسلام‌شهر، موارد در طی مدت ۲۴ ساعت شبانه‌روز ازطریق تلفن‌های ۴_۵۶۴۶۷۲۷۲ شبکه دامپزشکی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد