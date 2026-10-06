شهردار یزد در بازدیدی سرزده از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ایستگاه شماره ۵، ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری آتش‌نشانان، در جریان کمبود‌ها و مطالبات نیرو‌های عملیاتی قرار گرفت و برای رفع برخی نیاز‌های این مجموعه دستور پیگیری و اقدام صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی‌الدینی، شهردار یزد، در این بازدید که با همراهی معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری انجام شد، با حضور در ایستگاه شماره ۵، پای صحبت آتش‌نشانان نشست و دغدغه‌ها و نیاز‌های آنان را بررسی کرد.

وی با تبریک روز آتش‌نشان گفت: آتش‌نشانان با ایثار و ازخودگذشتگی، در شرایط سخت از جان و مال شهروندان محافظت می‌کنند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

شهردار یزد همچنین با تأکید بر ضرورت تأمین نیاز‌های سازمان آتش‌نشانی افزود: هر اقدامی برای ارتقای ایمنی شهر و رفع کمبود‌های این مجموعه انجام شود، باز هم کافی نیست و نیرو‌های خدماتی و عملیاتی شهرداری شایسته حمایت بیشتری هستند.

در پایان این بازدید، محی‌الدینی برای رفع برخی نیاز‌های مطرح‌شده دستور لازم را صادر کرد و مقرر شد مطالبات و کمبود‌های سازمان آتش‌نشانی به‌صورت مکتوب ارائه و در ادامه پیگیری شود.