نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: جنگ از سوی دشمن و اختلافات داخلی و سپس ایجاد اغتشاش و جریان لائیک را به جان مردم انداختن ۲ تهدید کنونی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی دیشب در رزمایش و حرکت کاروان موتوری علمداران بصیرت، وارثان شهادت با حضور طلاب بسیجی مشهد گفت: امروز اتکا مردم به خداوند است و در سایه این ایمان ایستاده‌اند.

آیت الله سید احمد علم الهدی افزود: ایران براساس محاسبه الهی قدرتمندترین کشور جهان است، زیرا قدرت واقعی در توان نظامی، اقتصاد و تکنولوژی و دیگر مولفه‌ها نیست بلکه قدرت در اراده ملت است.

وی ادامه داد: مردمی که توانستند بر نظام ستم‌ شاهی تا بن دندان مسلح پیروز شوند آن هم بدون کمترین تجهیزات و تشکیلات در حالی که دشمنان ملت از غرب و شرق با انواع سلاح‌ها از این رژیم حمایت می‌کردند، اما مردم در نهایت اراده مردم پیروز شد.

آیت الله علم الهدی گفت: مردم با دست خالی دربرابر دشمنان ایستادند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.

وی افزود: امروز پس از ۴۷ سال این کشور محکم‌تر از گذشته پیش می‌رود و این پیروزی تنها با اراده محکم این ملت محقق شده است.

حجت الاسلام احسان چوبدار، مسئول عملیات تیپ امام صادق (ع) در خراسان رضوی نیز در سخنانی گفت: امروز در قالب این رزمایش بالغ بر ۶۰۰ نفر از طلاب و علمای حوزه‌های علمیه مرد و زن مشهد حضور داشته و رژه موتوری آنها با استفاده از ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر به اجرا در آمد.