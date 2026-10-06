به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زکیه عبداللهیان، مدیر مؤسسه بانوان قرآن‌پژوه در آستانه میلاد حضرت زینب کبری (س) گفت: رویدادی متفاوت در پایتخت ایران شکل می‌گیرد که نویدبخش فصل نوینی در فعالیت‌های بانوان است. همایش «به رسم عقیله؛ نخستین گردهمایی بانوان قرآنی کنشگر اجتماعی شهر تهران» حرکتی است که بنا دارد ظرفیت‌های معنوی جامعه بانوان فعال در حوزه قرآن را با نیاز‌های کف میدان و کار اجتماعی در محلات پیوند دهد.

وی افزود: نکته متمایز و جوهره اصلی همایش به رسم عقیله، بازتعریف نقش بانوان قرآنی است. این همایش، تجمعی صرف برای قاریان، حافظان، داوران مسابقات یا مربیان قرآن، جلسه‌داران و محفل‌داران نیست؛ بلکه صحنه ابراز وجود و هم‌افزایی بانوانی است که قرآن را نه تنها در جان و ذهن، بلکه در متن زندگی اجتماعیِ خود جاری ساخته‌اند. در این گردهمایی، بانوانی حضور خواهند یافت که در کنار دانش قرآنی «کنشگر اجتماعی» هستند؛ کسانی که در اقصی‌نقاط محلات شهر تهران، با تکیه بر تخصص‌های گوناگون و دغدغه‌های ایمانی، کمر به کاهش آسیب‌های اجتماعی بسته‌اند و برای حل گره‌های باز نشده در محلات، آستین همت بالا زده‌اند.

عبداللهیان افزود: انتخاب نام به رسم عقیله برای این همایش، پیامی روشن دارد. حضرت زینب (س) نه تنها نماد عبادت و تقوا که اسوه مدیریت بحران، رهبری اجتماعی و روشنگری در میدان عمل بودند. این همایش می‌کوشد تا الگوی مدیریت عقیله بنی‌هاشم را به جامعه زنان فعال قرآنی در تهران تسری دهد.

وی بیان کرد: هدف کلان به رسم عقیله، ایجاد شبکه‌ای پایدار از این بانوان کنشگر است تا ظرفیت‌های عظیم قرآنی پایتخت به جای محصور ماندن در فضا‌های آموزشی به سرمایه‌ای برای حل مسائل جامعه تبدیل شود. در این نشست، بانوان فعال، تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند، آسیب‌های محلات را واکاوی می‌کنند و با هم‌افزایی توان فردی و تخصصی‌شان، جبهه‌ای متحد برای کنشگری مومنانه شکل می‌دهند.

گفتنی است؛ همایش «به رسم عقیله؛ نخستین گردهمایی بانوان قرآنی کنشگر اجتماعی شهر تهران» از سوی جمعیت بانوان قرآنی کنشگر اجتماعی و مؤسسه بانوان قرآن‌پژوه چهارشنبه، ۲۲ مهر ساعت ۱۴ در تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار می‌شود.