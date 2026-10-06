به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در برنامه روی خط خبر شبکه خبر گفت: پس از اعلام نتایج آزمون سراسری، سازمان وظیفه عمومی معمولاً اقدام به صدور معافیت‌های تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان می‌کند.

وی افزود: امسال با توجه به اینکه نتایج آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش با تأخیر اعلام شد، سازمان وظیفه عمومی در تعامل و جلساتی که با مسئولان سازمان سنجش داشت، دوره‌های اعزام این افراد را تا پایان آبان‌ماه تمدید کرد تا وارد غیبت نشوند و مشکلی برای دریافت معافیت تحصیلی نداشته باشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: سالانه حدود ۴۵۰ هزار معافیت تحصیلی برای افرادی که در فاصله برگزاری آزمون تا اعلام نتایج مشمول خدمت سربازی می‌شوند، صادر می‌شود.

سردار علیدوست گفت: افرادی که در این فاصله زمانی مشمول می‌شوند، تا پایان شهریور فرصت داشتند خود را معرفی کنند، اما اگر غیبت بیشتری داشته باشند، مشمول این فرصت نمی‌شوند و باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کرده باشند.

وی با اشاره به اینکه سازمان وظیفه عمومی درگاه‌های ورودی را مشخص کرده که یکی از آن درگاه‌ها بله دفاتر خدمات الکترونیک است تصریح کردد: هموطنان می‌توانند همزمان به صورت موازی این خدمات را از طریق مختلف دریافت کنند.

سردار علیدوست ادامه داد: از مجموع ۲۲ میلیون متولد سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۸۴ حدود ۱۹ میلیون نفر از مشمولان تعیین تکلیف شدند و کارت‌های معافیت و پایان خدمت برای آنها صادر شده است که تقریباً ۸۷ درصد می شود و ۱۳ درصد باقیمانده که می‌شود ۲ میلیون و هشتصد مشمولان بلاتکلیف هستند که در واقع وضعیتشان در حال بررسی است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با اشاره به اینکه تا این لحظه دستوری در ارتباط با خرید خدمت نداریم تصریح کرد: مهلت استفاده از معافیت سه و چهار فرزندی که تا پایان سال گذشته بود تا پایان سال ۱۴۰۷ تمدید شده است.