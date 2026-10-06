به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: از این تعداد بیش از ۱۸ هزار مورد عملیاتی و نیازمند اعزام نیرو و بقیه شامل موارد غیرفوریتی و ارشادی بوده است.

سرهنگ اکبر احمدی متوسط زمان حضور نیرو‌ها در ماموریت‌های فوریتی شهرستان را ۱۵ دقیقه اعلام کرد و افزود: طبق بررسی نهاد‌های بالادستی و مرکز ۱۹۷، میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده پلیس شهرستان در موارد فوریتی بیش از ۸۵ درصد است.

وی از تصادفات، نزاع، مفاسد اجتماعی، سرقت و مواد مخدر به عنوان بیشترین موارد تماس‌های برقرار شده با پلیس ۱۱۰ نام برد و گفت: طی یک سال گذشته میزان تصادفات خودرویی و موتوری شهرستان در بخش خسارتی ۳ درصد و در بخش جرحی ۲۷ درصد کاهش داشته و موارد فوتی نیز ثابت بوده است.

وی از رشد ۱۹ درصدی توقیف خودرو‌های مزاحم شهروندان و دارای ناهنجاری‌های در مقایسه با سال گذشته خبر داد .