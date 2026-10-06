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در شش ماه نخست امسال ۳۶ هزار تماس با پلیس ۱۱۰ در نجف آباد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: از این تعداد بیش از ۱۸ هزار مورد عملیاتی و نیازمند اعزام نیرو و بقیه شامل موارد غیرفوریتی و ارشادی بوده است.
سرهنگ اکبر احمدی متوسط زمان حضور نیروها در ماموریتهای فوریتی شهرستان را ۱۵ دقیقه اعلام کرد و افزود: طبق بررسی نهادهای بالادستی و مرکز ۱۹۷، میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده پلیس شهرستان در موارد فوریتی بیش از ۸۵ درصد است.
وی از تصادفات، نزاع، مفاسد اجتماعی، سرقت و مواد مخدر به عنوان بیشترین موارد تماسهای برقرار شده با پلیس ۱۱۰ نام برد و گفت: طی یک سال گذشته میزان تصادفات خودرویی و موتوری شهرستان در بخش خسارتی ۳ درصد و در بخش جرحی ۲۷ درصد کاهش داشته و موارد فوتی نیز ثابت بوده است.
وی از رشد ۱۹ درصدی توقیف خودروهای مزاحم شهروندان و دارای ناهنجاریهای در مقایسه با سال گذشته خبر داد .