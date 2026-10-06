چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیئت واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این هیئت برگزار و نحوه واگذاری شرکت «گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران»، «مجتمع صنعتی اسفراین» و «لوله گستر اسفراین» مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه هیئت واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تشکیل شد و موضوعات مرتبط با واگذاری سهام، املاک و تعیین تکلیف برخی شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکت «احیاء استیل فولاد بافت» متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مطرح و پس از بحث و بررسی، واگذاری سهام مذکور از طریق فرابورس و با اعمال شرایط دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» با قیمت پایه هر سهم مطابق قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه، معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه، به اضافه ۴۰ درصد تعیین شد؛ مشروط بر آنکه قیمت مذکور از مبلغ ۹۵۰، ۶ ریال کمتر نباشد، به تصویب رسید.

در ادامه، قیمت پایه و شرایط واگذاری «میدان دام محمدآباد اصفهان» متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز در دستور کار هیأت واگذاری قرار گرفت و با واگذاری ملک مذکور بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به ارزش کل ۰۰۰، ۳۶۵، ۶۶۶، ۵۹۶، ۳۸ ریال با شرایط از طریق مزایده عمومی موافقت شد. همچنین نحوه مدل واگذاری شرکت «گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران»، «مجتمع صنعتی اسفراین» و «لوله گستر اسفراین» مورد بررسی قرار گرفت.