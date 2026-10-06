معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از پوشش بیمه حوادث و بیمه تأمین اجتماعی دانشجویان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین زارع، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با تأکید بر اهمیت حمایت از دانشجویان افزود: همه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه پیام نور در طول هر سال تحصیلی تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و حوادث مشمول بیمه، مطابق مفاد قرارداد، در هر زمان و مکان قابل بررسی و بهره‌مندی از تعهدات بیمه‌ای است.

وی افزود: این پوشش شامل مواردی از جمله هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه، غرامت فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی است و حوادثی مانند زلزله و فعالیت‌های ورزشی نیز در چارچوب شرایط بیمه‌نامه قابل بررسی خواهد بود.

زارع، سقف غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه را یک میلیارد ریال و سقف هزینه‌های پزشکی را ۲۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: دانشجویان در صورت وقوع حادثه باید حداکثر ظرف ۳۰ روز موضوع را به نمایندگی بیمه ایران اعلام و مدارک لازم از جمله مدارک هویتی، کارت دانشجویی، گواهی‌های پزشکی، مستندات درمانی و صورتحساب‌های هزینه‌های درمان را ارائه کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ مستندات درمانی خاطرنشان کرد: دانشجویان باید تمامی مدارک پزشکی و بیمارستانی مربوط به حادثه را از زمان وقوع تا پایان درمان نگهداری کنند، زیرا ارائه مستندات مربوط به نخستین مرکز درمانی و مراحل درمان در روند رسیدگی به پرونده اهمیت دارد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی همچنین گفت: دانشجویان متأهل می‌توانند با پرداخت حق بیمه مربوط، همسر و فرزندان خود را نیز مطابق شرایط بیمه‌نامه تحت پوشش بیمه حوادث قرار دهند.

زارع در ادامه با اشاره به بیمه دانشجویی تأمین اجتماعی اظهار داشت: دانشجویان می‌توانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه، دوران تحصیل خود را به عنوان سابقه بیمه‌پردازی ثبت کنند و از تعهدات پیش‌بینی‌شده سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی افزود: این طرح عموماً برای دانشجویان ۱۸ تا ۵۰ سال قابل استفاده است و در برخی شرایط، دانشجویان بالاتر از ۵۰ سال نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی با اشاره به سه نرخ پرداخت حق بیمه گفت: دانشجویان می‌توانند یکی از نرخ‌های ۱۲، ۱۴ یا ۱۸ درصد را انتخاب کنند که به‌ترتیب، تعهدات متفاوتی در زمینه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی دارند. انتخاب نرخ باید متناسب با شرایط و توان پرداخت دانشجو انجام شود.

وی درباره خدمات درمانی نیز گفت: دانشجویانی که از طریق والدین خود تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی هستند، مطابق ضوابط می‌توانند از این پوشش استفاده کنند و سایر دانشجویان نیز با پرداخت حق سرانه درمان، امکان استفاده از خدمات درمانی پیش‌بینی‌شده را خواهند داشت.

زارع خاطرنشان کرد: ثبت‌نام بیمه دانشجویی تأمین اجتماعی به‌صورت غیرحضوری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی و اپلیکیشن «تأمین من» امکان‌پذیر است و دانشجویان می‌توانند برای اطلاع از شرایط و مبالغ به‌روز، به مراجع رسمی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در پایان با تأکید بر ضرورت آگاهی دانشجویان از حقوق بیمه‌ای خود گفت: هدف دانشگاه این است که دانشجویان علاوه بر فرصت‌های آموزشی و فرهنگی، از حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای نیز برخوردار باشند و در صورت بروز حادثه، بتوانند با کمترین دغدغه از خدمات و تعهدات بیمه‌ای استفاده کنند.

وی از دانشجویان خواست شرایط بیمه‌نامه را به‌دقت مطالعه کنند و در صورت وقوع حادثه، موضوع را در مهلت مقرر اعلام و تمامی مدارک پزشکی و مستندات مرتبط را حفظ کنند.

زارع همچنین تأکید کرد: حوزه دانشجویی در استان‌ها موظف‌اند در چارچوب ضوابط، راهنمایی و همراهی لازم را برای تشکیل و پیگیری پرونده‌های بیمه‌ای دانشجویان به عمل آورند.