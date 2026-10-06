مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با پانزدهمین دوشنبه پویش «نبض تحول دیجیتال»، فرآیند صدور «موافقت اصولی تأسیس واحد تولیدی ماده اولیه و فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی، متابولیک و غذای ویژه» به‌صورت الکترونیکی پیاده‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید کاظمی اظهار مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: متقاضیان می‌توانند درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت کرده و سپس با ورود به پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو به نشانی my.fda.gov.ir، اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به‌صورت برخط تکمیل و ارسال کنند.

وی افزود: اتصال این خدمت به درگاه ملی مجوز‌های کشور، مسیر یکپارچه‌ای برای ثبت و پیگیری درخواست ایجاد کرده و ادامه فرآیند در بستر تخصصی سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. اطلاعات و مستندات نیز در قالب یک گردش کار الکترونیکی دریافت و برای بررسی‌های کارشناسی در اختیار واحد‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: الکترونیکی شدن این فرآیند در راستای اجرای تکالیف قانونی ناشی از ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف تسهیل دسترسی فعالان حوزه تولید فرآورده‌های سلامت‌محور به خدمات مجوزدهی انجام شده است.

مهندس کاظمی تصریح کرد: در ساختار جدید، مراحل ثبت درخواست، دریافت و بررسی اطلاعات و مدارک، بررسی کارشناسی و صدور موافقت اصولی در بستر الکترونیکی انجام می‌شود و متقاضی بدون مراجعه حضوری می‌تواند وضعیت درخواست خود را در مراحل مختلف پیگیری کند.

وی با اشاره به ابعاد فنی این تحول گفت: اتصال فرآیند صدور مجوز به درگاه ملی مجوز‌ها و پنجره واحد خدمات سازمان غذا و دارو، زمینه ایجاد گردش کار یکپارچه برای تبادل اطلاعات، ثبت سوابق و مدیریت درخواست‌ها را فراهم کرده و می‌تواند از پراکندگی اطلاعات و بخشی از فرآیند‌های دستی و تکراری جلوگیری کند.

وی افزود: استانداردسازی اطلاعات، ثبت الکترونیکی سوابق، ایجاد گردش کار مشخص و امکان رهگیری مراحل فرآیند، از ظرفیت‌های این خدمت است که به افزایش شفافیت و قابلیت پایش فرآیند صدور مجوز کمک می‌کند.

کاظمی ادامه داد: کاهش مراجعات حضوری، تسهیل ثبت و تکمیل درخواست، کاهش زمان گردش اطلاعات، افزایش سرعت پاسخ‌گویی و امکان پیگیری برخط، از مهم‌ترین دستاورد‌های این اقدام برای متقاضیان و فعالان حوزه تولید فرآورده‌های سلامت‌محور است.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: توسعه این خدمات بخشی از مسیر گذار سازمان غذا و دارو از فرآیند‌های سنتی مجوزدهی به سمت خدمات یکپارچه، داده‌محور و هوشمند است و در ادامه پویش «نبض تحول دیجیتال»، الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های اثرگذار بر فعالیت تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار دنبال خواهد شد.