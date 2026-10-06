سرپرست فرمانداری شادگان استان خوزستان گفت: نخیلات، نماد و منبع رزق و روزی مردم این شهرستان هستند و این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد در جلسه بررسی و رفع موانع و مشکلات کارگاه‌های بسته بندی خرما که با حضور حسینی مشاور استاندار خوزستان در امور روستا و عشایر و جمعی از نمایندگان کارگاه‌های بسته بندی خرما در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت نخیلات در اقتصاد و معیشت مردم شهرستان اظهار کرد: نخیلات، نماد و منبع رزق و روزی مردم شادگان است و این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه و حمایت جدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شادگان یکی از قطب‌های مهم نخیلات در استان خوزستان و کشور بوده است، افزود: احیای نخیلات، حمایت از کشاورزی و رفع موانع فعالیت کارگاه‌های بسته بندی خرما نیازمند همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی است.

عفری مفرد تصریح کرد: کارگاه‌های بسته‌بندی خرما علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای محصول در اشتغالزایی و رونق اقتصادی شهرستان نقش مهمی دارند و باید با شناسایی و رفع مشکلات این واحدها، زمینه توسعه فعالیت و افزایش ظرفیت تولید و بسته بندی خرما در شادگان فراهم شود.

لازم به ذکر است: در این جلسه همچنین نمایندگان کارگاه‌های بسته‌بندی خرما، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند و بر ضرورت پیگیری و رفع موانع پیش روی فعالیت این واحد‌ها تأکید شد.