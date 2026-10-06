محسن برمهانی، معاون سیما، در پی درگذشت بابک کلانتری، از همکاران هنرمند، خلاق، ساعی، متخصص و متعهد معاونت سیما، با صدور پیامی ضمن ابراز تأسف و تأثر از این ضایعه، فقدان این همکار فقید را به خانواده وی و همکاران رسانه ملی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام محسن برمهانی معاون سیما بدین شرح است:

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت مرحوم بابک کلانتری، از همکاران هنرمند، خلاق و ساعی معاونت سیما، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بابک از زمره همکاران مؤمن، متخصص، متعهد و توانمندی بود که سال‌ها با تلاش و مسئولیت‌پذیری در عرصه تولیدات تلویزیونی و در کنار دیگر همکاران خود به انجام وظیفه پرداخت و یاد و خاطره‌ای نیک از خود بر جای گذاشت.

او برای بنده یک هم‌دانشگاهی و همکار کاربلد و عزیز بود و فعالیت مجاهدانه ایشان در دوران جنگ تحمیلی سوم از یاد نمی‌رود.

اینجانب با قلبی آکنده از اندوه این فقدان غیرمنتظره ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده محترم آن مرحوم مخصوصا همسرشان سرکار خانم لیلا شفاعی‌مهر، از درگاه خداوند متعال برای آن همکار عزیز سفرکرده، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.