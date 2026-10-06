همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا صبح امروز با حضور هیئت رئیسه فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا، وزیر دادگستری، رئیس بیمه مرکزی، نمایندگان اورژانس و هلال احمر و معاون پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا صبح امروز با حضور هیئت رئیسه فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا، وزیر دادگستری، رئیس بیمه مرکزی، نمایندگان اورژانس و هلال احمر و معاون پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.

سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در این همایش از برگزیدگان ۱۱ جشنواره در طول سال تجلیل می‌شود.

وی افزود: نخستین جشنواره به تجلیل از فعالان طرح‌های ترافیکی، جنگ ۱۲ روزه و رمضان و مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید اختصاص دارد.

سردار سلیمی خاطرنشان کرد: دومین جشنواره به تجلیل از کارشناسان تصادفات برتر می‌پردازد؛ چراکه هر ساله شاهد ۲ میلیون تصادف در کشور هستیم.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا تصریح کرد: در همایش امروز همچنین از رانندگان برتر ناوگان حمل‌ونقل عمومی، رانندگان برتر معاونت‌ها و پلیس‌های تخصصی سطح فراجا، کارکنان برتر صحیح‌العمل، افسران اخطاریه‌نویس برتر، بازرسان نامحسوس برتر و صاحبان ابتکارات، اختراعات و ایده‌های ترافیکی برتر تجلیل می‌شود.

وی در پایان گفت: در خاتمه این مراسم از کتاب‌ها و طرح‌های جدید پلیس راهور رونمایی خواهد شد.