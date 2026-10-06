تجلیل از مامورهای برتر پلیس راهور فراجا
همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی پلیس راهور فراجا صبح امروز با حضور هیئت رئیسه فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا، وزیر دادگستری، رئیس بیمه مرکزی، نمایندگان اورژانس و هلال احمر و معاون پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، همایش تجلیل از نمونههای ترافیکی پلیس راهور فراجا صبح امروز با حضور هیئت رئیسه فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا، وزیر دادگستری، رئیس بیمه مرکزی، نمایندگان اورژانس و هلال احمر و معاون پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.
سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا، در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: در این همایش از برگزیدگان ۱۱ جشنواره در طول سال تجلیل میشود.
وی افزود: نخستین جشنواره به تجلیل از فعالان طرحهای ترافیکی، جنگ ۱۲ روزه و رمضان و مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید اختصاص دارد.
سردار سلیمی خاطرنشان کرد: دومین جشنواره به تجلیل از کارشناسان تصادفات برتر میپردازد؛ چراکه هر ساله شاهد ۲ میلیون تصادف در کشور هستیم.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا تصریح کرد: در همایش امروز همچنین از رانندگان برتر ناوگان حملونقل عمومی، رانندگان برتر معاونتها و پلیسهای تخصصی سطح فراجا، کارکنان برتر صحیحالعمل، افسران اخطاریهنویس برتر، بازرسان نامحسوس برتر و صاحبان ابتکارات، اختراعات و ایدههای ترافیکی برتر تجلیل میشود.
وی در پایان گفت: در خاتمه این مراسم از کتابها و طرحهای جدید پلیس راهور رونمایی خواهد شد.