در جلسه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی؛ ۱۷ پرونده شامل واگذاری اولیه، تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی اراضی آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی و تعیین تکلیف ۱۷ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در آذربایجان‌غربی

بررسی و تعیین تکلیف ۱۷ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های غیرکشاورزی موضوع ماده ۲۱، به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست، ۱۷ پرونده شامل واگذاری اولیه، تمدید قرارداد اجاره و انتقال قطعی اراضی مورد بررسی قرار گرفته و درباره هر یک از پرونده‌ها تصمیم‌گیری شد.

بخش عمده پرونده‌های مطرح‌شده مربوط به اجرای طرح‌های صنعتی، راهداری و سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری بود که با هدف تسهیل اجرای پروژه‌ها و تعیین تکلیف اراضی در این نشست بررسی شدند.

همچنین پرونده‌های مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های ارومیه، سلماس، خوی و چایپاره مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم برای ادامه فرآیند واگذاری و اجرای طرح‌ها اتخاذ شد.