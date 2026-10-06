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۳۸ مددجوی ندامتگاههای شهرستان کاشان در نیمه نخست امسال در قالب ۲ دوره آموزشی، مهارتهای فنی و حرفهای را فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای کاشان گفت: این دورههای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و با هدف ایجاد زمینه اشتغال مددجویان پس از آزادی برگزار شده است.
مهابادی میزان آموزش ارائه شده به مددجویان در این مدت را بیش از هزار و ۱۴۰ نفرساعت عنوان کرد و گفت: این آموزشها با هدف ارتقای مهارتهای شغلی و فراهم کردن زمینه ورود مددجویان به بازار کار پس از آزادی اجرا شده است.