۳۸ مددجوی ندامتگاه‌های شهرستان کاشان در نیمه نخست امسال در قالب ۲ دوره آموزشی، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتند.

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به مددجویان ندامتگاه های کاشان

ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به مددجویان ندامتگاه های کاشان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای کاشان گفت: این دوره‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و با هدف ایجاد زمینه اشتغال مددجویان پس از آزادی برگزار شده است.

مهابادی میزان آموزش ارائه شده به مددجویان در این مدت را بیش از هزار و ۱۴۰ نفرساعت عنوان کرد و گفت: این آموزش‌ها با هدف ارتقای مهارت‌های شغلی و فراهم کردن زمینه ورود مددجویان به بازار کار پس از آزادی اجرا شده است.