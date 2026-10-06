به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی گفت: در سال ۱۴۰۳ یک‌هزار و ۸۶۰ جلد کتاب در قالب ۳۶ عنوان، سال گذشته سه هزار جلد در قالب ۷۱ عنوان و امسال نیز سه هزار و ۲۰۰ جلد کتاب در قالب ۹۷ عنوان برای مراکز کانون در استان ارسال شده است.

زهرا آبسوران افزود: این منابع برای مراکز ثابت شهری و روستایی، مراکز سیار و مراکز پستی کانون در استان ارسال شده و پس از تفکیک، آماده‌سازی و ثبت، در قفسه کتابخانه‌ها قرار می‌گیرند

وی خاطرنشان کرد: هر مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی به طور میانگین ۱۰ هزار جلد کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در موضوعات مختلف در اختیار دارد که اعضای کانون می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند.