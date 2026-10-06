به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در مجموع در استان در زمینه زرشک ۱۰۰ واحد پروانه بهره برداری وجود دارد که در زمینه‌های بسته بندی و فرآوری و بارگاه فعالیت می‌کنند.

اسفندیاری افزود: از این تعداد، ۱۱ واحد فرآوری است که تعداد ۷ واحد با ظرفیت اسمی ۴۶۰۰ تن و جذب مواد خام ۳۵۴۱ تن در سال فعال و نیمه فعال هستند.

وی گفت: این واحد‌ها در زمینه انواع نوشیدنی، شربت، مربا، کنسانتره، لواشک، آبمیوه و آب زرشک فعالیت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون در استان هیچ پروانه بهر ه برداری در زمینه زرشک صادر نشده است.

اسفندیاری گفت: همچنین در استان ۴۰ واحد دارای جواز تاسیس دیگر در زمینه زرشک وجود دارد که از این تعداد، ۲ واحد فرآوری با ظرفیت اسمی ۵۵۰ تن و جذب مواد خام ۱۷۵۰ تن در سال در حال احداث است.

وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر محصول زرشک استان در شهرستان‌های زیرکوه قاینات، درمیان و سربیشه تولید و برداشت می‌شود، واحد‌های فرآوری این محصول مزیت دار استان نیز در شهرستان‌های قاینات، سربیشه، درمیان، زیرکوه و بیرجند فعالند.