نشست تخصصی تأمین مالی و شتاب‌بخشی برای ساخت نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای به ریاست مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق به دستور وزیر نیرو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که با حضور مشاور عالی وزیر، مدیرعامل توانیر، مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران و مدیرعامل شرکت آب‌ونیرو همراه بود، ضمن تأکید بر تسریع در عملیات اجرایی طرحهای ساخت نیروگاه تلمبه‌ای ذخیره‌ای آزاد و رودبار لرستان، آغاز مطالعات مهندسی برای دو هزار و پانصد مگاوات ظرفیت جدید در زنجیره کارون و سد دز به‌عنوان راهبردی‌ترین ابزار پایداری شبکه، مصوب شد.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در این نشست با تأکید بر ضرورت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی افزود : توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه در بخش خورشیدی، هسته مرکزی گذار انرژی در ایران است. با این حال، ماهیت تولید این نیروگاه‌ها با نبود قطعیت همراه است و ذخیره‌ساز‌ها ابزار حیاتی در تعدیل نوسانات و رفع این فقدان قطعیت‌ها دارند.

وی گفت: نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای به علت طول عمر بالا و توان پاسخ‌دهی سریع، اکنون سهمی بیش از ۹۰ درصد از کل ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند و نسبت به باتری‌ها، صرفه اقتصادی و پایداری عملکردی بالاتری دارند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در تشریح مزیت‌های فنی این طرحها افزود:هم اکنون نیروگاه سیاه‌بیشه با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، به لحاظ ظرفیت در رده سوم جهان با نیروگاهی مشابه در سوئیس قرار دارد؛ با این تفاوت که سیاه‌بیشه با دور ثابت فعالیت می‌کند، اما در طرح‌های پیشنهادی سد آزاد و لرستان، بهره‌گیری از توربین‌های با دور متغیر نیز پیش‌بینی شده است که امکان تنظیم دقیق‌تر و منعطف‌تر بار را فراهم می‌کند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه این سازوکار اکنون در سطح جهانی روشی برای جبران نبود قطعیت تولید برق تجدیدپذیر‌ها است، گفت : هم اکنون حدود ۲۰۰ گیگاوات ظرفیت تلمبه‌ذخیره‌ای در دنیا فعال است و ۶۰۰ گیگاوات دیگر نیز در دست بررسی و اجراست. ما نیز با استفاده از مازاد تولید خورشیدی در ساعات روز و پمپاژ آب به مخازن بالادست، می‌توانیم در ساعات پیک مصرف شبانه، این انرژی ذخیره‌شده را به شبکه تزریق کرده و پایداری فرکانس را تضمین کنیم.

وی در پایان ضمن تأکید بر پیگیری جدی عملیات اجرایی طرحهای نیروگاهی تلمبه‌ای ذخیره‌ای آزاد و رودبار لرستان برای بهره‌برداری تا پایان دولت چهاردهم، افزود: با آغاز مطالعات مهندسی برای ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در زنجیره کارون و سد دز، در حال ایجاد زیرساختی هستیم که نه‌تنها ناترازی تولید و مصرف را مدیریت کند، بلکه به عنوان بازوی اصلی پایداری شبکه در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های تولید نیروگاه‌های خورشیدی عمل نماید.