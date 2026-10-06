۷۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی از کشور‌های مختلف از جمله رومانی، اتریش، دومنیکن، آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، پاکستان، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۶۴ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۱۰ میلیون دلار به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی دارایی، سیصد و دهمین جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی و هفتمین جلسه در سال ۱۴۰۵، به ریاست مهدی حیدری رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران و با حضور سایر اعضای هیئت سرمایه‌گذاری خارجی شامل وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نمایندگان تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه تعداد ۷۵ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در حوزه صنعتی، معدن، کشاورزی، ارتباطات، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد نیروگاه خورشیدی، خودرو، موتورسیکلت، بهداشتی، غذایی و خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی و از کشور‌های مختلف از جمله رومانی، اتریش، دومنیکن، آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، امارات متحده عربی، عمان، پاکستان، افغانستان و ایرانیان مقیم خارج ازکشور، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا ۶۴ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۱۰ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسید.

لازم به توضیح است که از ابتدای امسال، هفت جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی به صورت ماهانه، برگزار شده است که ماحصل این جلسات تصویب ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی و به ارزش ۳ میلیارد دلار بوده است.