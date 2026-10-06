وزیر کشور با اشاره به برگزاری دیدار‌های مفصل و ثمربخش با مقامات بلندپایه کشور قطر و توافقات در حوزه‌های مختلف، بر ادامه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اسکندر مومنی که برای دیدار با مقامات قطر به این کشور سفر کرده است، با بیان اینکه موضوعات دوجانبه و بین دو وزارتخانه کشور از جمله جرائم سازمان‌یافته، همکاری گارد‌های ساحلی، مسائل امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: قرار شد نشست کارشناسی امنیتی بلافاصله پس از سفر ما برگزار شود و این نشست‌ها استمرار داشته باشد.

وی همچنین از مذاکرات سازنده در خصوص روابط تجاری بین دو کشور خبر داد و گفت: در رابطه با موضوعات روابط تجاری بین دو کشور و افزایش تعاملات بحث و تصمیم‌گیری شد. درخصوص خلبانان ایرانی مذاکراتی انجام و مقرر شد که هیئت فنی مجدداً مراجعه و در راستای ادامه کار، جلساتی را برگزار کنند.

وزیر کشور با اشاره به جایگاه ویژه قطر در سیاست خارجی ایران افزود: سیاست جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه به کشور‌های همسایه و منطقه است، منطقه گرایی و همسایگی سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است. موضوع تسهیل روادید میان دوکشور نیز مطرح و مساعدت‌های خوبی به عمل آمد و توافقات خوبی نیز حاصل شد. بلافاصله پس از این نشست، نشست کارشناسی برای اجرایی کردن توافقات برگزار خواهد شد که در آنجا با زمان‌بندی مشخص، این توافقات اجرایی خواهد شد.

وی همچنین به تأکید طرف قطری بر کیفیت محصولات ایرانی و نگاه مثبت مردم این کشور به این محصولات اشاره کرد و آن را از نکات مهم مذاکرات بیان کرد و گفت: تحولات منطقه در شرایط کنونی نیز مورد بحث قرار گرفت و در مجموع، جلسه خوب، مفید و رو به جلویی بود.

مومنی به نقش میانجیگرانه قطر در تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و بیان داشت: موضوع تحولات منطقه مورد بحث قرار گرفت و ما از نقش منصفانه و میانجیگرانه کشور قطر، همراه با پاکستان، تقدیر کردیم. در این راستا، بحث‌هایی مطرح شد که امیدواریم منجر به کاهش تنش‌ها، دور شدن سایه جنگ از منطقه و برقراری آرامش در کل منطقه شود.

وی با تأکید بر اینکه امنیت یک کل یکپارچه است و امنیت باید درون‌زا باشد، افزود: کشور‌های منطقه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند و امنیت را برقرار کنند.