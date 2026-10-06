رئیس شبکه بهداشت و درمان فومن از غربالگری ۷ هزار نفر در شهر فومن و ارجاع ۵۰۰ نفر به مراکز تخصصی در مدت بیش از یک ماه برای اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نصرالله کوهستانی در جلسه بررسی فرآیند اجرای طرح پزشک خانواده در شهر فومن گفت: در راستای اجرای طرح پزشک خانواده شهری که به صورت آزمایشی برای نخستین بار در گیلان از اول شهریور امسال در فومن در حال اجراست، تاکنون، ۷ هزار نفر از ساکنان شهر فومن غربالگری شده‌اند که ۵۰۰ نفر از آن‌ها برای بررسی بیشتر به مراکز تخصصی معرفی شدند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح پزشک خانواده، ۴ ویزیت اول برای همه شهروندان رایگان است و خدمات مراکز تخصصی با ۵۰ درصد تخفیف به آن‌ها ارائه می‌شود.