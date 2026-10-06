به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی گفت: در نیمه نخست سال جاری، بخش کشاورزی استان با ثبت اشتغال در سامانه رصد اشتغال کشور، رشد تحقق ۶۱ درصدی را تجربه کرد و میزان ثبت اشتغال بر پایه طرح رشد تحقق به بیش از ۷۰ درصد رسید.

وی افزود: شورای اشتغال استان در سال ۱۴۰۵ تعهد اشتغال ۳ هزار و ۱۰۰ نفری را برای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تعیین کرد که با همت و تلاش همه‌جانبه کشاورزان، بهره‌برداران و کارشناسان، این تعهد تاکنون محقق شده است و با برنامه ریزی صورت گرفته، تعهد کامل اشتغال استان تا پایان سال محقق خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان این دستاورد را نشانه نقش بی‌نظیر بخش کشاورزی در امنیت غذایی، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار عنوان کرد و ثبت این عملکرد در سامانه رصد اشتغال کشور را گویای عزم جدی و مدیریت مؤثر در راستای سیاست‌های اشتغال‌زایی دانست.

سلطانی کاظمی در پایان تصریح کرد: هدف از این اقدام، توسعه پایدار اشتغال در بخش کشاورزی، تقویت تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان خوزستان در راستای سیاست‌های کلان اشتغال‌زایی کشور اعلام شده است.