در حالی که نگاه‌های سنتی به حوزه توانبخشی اغلب بر مراقبت‌های گذرا تأکید دارد، یک مرکزِ نگهداری افراد دارای معلولیت و کارآفرینی در سمنان با ۲۶ سال تجربه‌یِ مستمر، تعریفی تازه از «توانمندی» ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مجموعه، با تغییر رویکرد از آموزش‌های مقطعی به اشتغالِ پایدار و حرفه‌ای، اکنون به الگویی ملی برای مشارکتِ اجتماعی و عزت‌نفسِ زنان دارای معلولیت بدل شده است.

فریده شریعت پناهی بانوی کارآفرین و مدیر این مجموعه گفت: آنچه این مجموعه را از رویکرد‌های مشابه متمایز می‌کند، عبور از مرحله‌یِ «آموزش‌هایِ موقت» است. مربیان این مرکز با طراحیِ چرخه‌ای گام‌به‌گام، تمرین‌های روزمره را به بستری برای خلقِ تخصص‌هایِ حرفه‌ای تبدیل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که خروجیِ دستانِ این دختران، نه تنها در بازار‌های هنری و تجاری جایگاه خود را یافته، بلکه عزت‌نفسِ فردی آنها را نیز به شکلی بنیادین بازتعریف کرده است.