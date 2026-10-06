مدیریت بحران استانداری قزوین درباره احتمال وقوع صاعقه، رگبار و آبگرفتگی معابر در شهر‌های مختلف استان هشدار داد.

هشدار مدیریت بحران: احتمال صاعقه، رگبار و آبگرفتگی معابر در قزوین

هشدار مدیریت بحران: احتمال صاعقه، رگبار و آبگرفتگی معابر در قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل مدیریت بحران گفت: باعنایت به هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعد از ظهر امروز سه‌شنبه چهاردهم مهر تا فردا، احتمال وقوع رگبار به همراه وزش باد‌های لحظه‌ای شدید، خیزش گرد و خاک و نیز بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد.

قدرت الله مهدیخانی افزود: در برخی مناطق استان احتمال وقوع صاعقه در ارتفاعات پیش بینی شده و از این رو توصیه می‌شود مردم از صعود به ارتفاعات، اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و توقف خودرو در زیر درختان کهنسال خودداری کنند.

وی همچنین از هم‌استانی‌ها خواست کار در ارتفاعات را به زمان دیگری موکول کرده و با توجه به لغزندگی سطح معابر، احتیاط در رانندگی، ایمن‌سازی سازه‌های موقت و سبک، و نیز تمهیدات حوزه کشاورزی را در نظر داشته باشند.