رئیس زندان زرند گفت: آثار صنایع‌دستی زندان‌های استان کرمان در زمینه فیروزه‌کوبی و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، در سومین جشنواره شهاب‌سنگ ایران و بازار ملی شهاب‌سنگ‌ها در شهرستان زرند به مدت سه روز به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس زندان زرند گفت: در راستای معرفی توانمندی‌های هنری و اشتغال زندانیان، آثار صنایع‌دستی زندان‌های استان کرمان در زمینه فیروزه‌کوبی و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، در سومین جشنواره شهاب‌سنگ ایران و بازار ملی شهاب‌سنگ‌ها در شهرستان زرند به مدت سه روز به نمایش درآمد.

حجت‌الله کهنی افزود: این آثار با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری و مهارتی زندانیان و ارائه دستاورد‌های حاصل از آموزش و حرفه‌آموزی، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: سومین جشنواره شهاب‌سنگ ایران و بازار ملی شهاب‌سنگ‌ها، در کنار معرفی ظرفیت‌های حوزه شهاب‌سنگ و گوهرسنگ، فرصتی برای عرضه و معرفی بخشی از دستاورد‌های هنری و مهارتی زندانیان استان کرمان فراهم کرد.

در جریان برگزاری این جشنواره که با حضور جست‌وجوگران، فعالان، پژوهشگران و دانشجویان از سراسر کشور برگزار شد، دکتر همتی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی و ایزدی، فرماندار شهرستان زرند، از غرفه صنایع‌دستی زندانیان بازدید کردند.

دکتر همتی ضمن تقدیر از کیفیت محصولات، بر حمایت از تولیدات زندانیان و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای عرضه و فروش این آثار تاکید کرد.