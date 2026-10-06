در نشست مشترک مدیرعامل پست‌بانک ایران با مدیران حوزه ارتباطات، فناوری و نوآوری استان، چالش‌های تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک پست‌بانک، پارک علم و فناوری و صندوق پژوهش و فناوری برای حمایت از این شرکت‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد: در این نشست که با حضور مدیرعامل پست‌بانک ایران، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، رئیس پارک علم و فناوری، رئیس صندوق پژوهش و فناوری و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های شرکت‌های فعال در حوزه فاوا، به‌ویژه در زمینه تأمین منابع مالی و دسترسی به تسهیلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و طرح‌های پست‌بانک ایران در زمینه حمایت و تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، راهکار‌های استفاده مؤثرتر شرکت‌های فناور از تسهیلات، خدمات اعتباری و سایر ابزار‌های تأمین مالی این بانک بررسی شد.

استفاده از ظرفیت صندوق پژوهش و فناوری در کنار منابع و ابزار‌های بانکی، تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها و طراحی سازوکار‌های مشترک حمایتی از جمله محور‌های مطرح‌شده در این بخش از جلسه بود.