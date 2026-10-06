به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی نیکزاد ثمرین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی در حال برگزاری است در نطق پیش از دستور خود، گفت: به روح بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، و همچنین به روح ملکوتی قائد شهید امت، و شهدای راه حق و فضیلت؛ درود و سلام می‌فرستیم و برای رهبر حکیم انقلاب اسلامی، آرزوی سلامتی، عافیت و توفیق دارم. هفته نیروی انتظامی را به مجموعه فداکار، جهادی و پرکار پلیس در حیطه‌های مختلف و متنوع ماموریتی و به ویژه مرزبانان عزیز، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی افزود: پلیس، حافظ امنیت، اقتدار و نظم، و ضامن رشد و شکوفایی در عرصه‌های مختلف است و قدرشناسی از عزیزان یک وظیفه همگانی است. بدون امنیت داخلی در عرصه‌های مختلف، فرصت هیچگونه پیشرفت و شکوفایی در هیچ عرصه‌ای فراهم‌شدنی نیست و پلیس فداکار ایران اسلامی، طلایه‌دار تحقق این امنیت همه‌جانبه و پایدار است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دوم، درباره ادعا‌های پوچ و ناشی از استیصال رئیس‌جمهور متوهم امریکاست. طبیعی است که وقتی یک به اصطلاح ابرقدرت، در مواجهه با اراده پولادین و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران طعم تلخ شکست را چشیده است، تلاش کند تا با کار رسانه‌ای و تهدید و هوچی‌گری از قبول این شکست مفتضحانه سر باز بزند. اما واقعیت‌ها را میدان تعیین می‌کند و نه لفّاظی.

وی افزود: قرار بود عراق را ایالت ۵۱ آمریکا کنید، با خفت و خواری با ۱۰ هزار کشته و ۳۱ هزار زخمی مجبور به ترک عراق مقتدر شدید. باز بودن یا بسته بودن تنگه هرمز را نمایشگر‌های قیمت سوخت در امریکا تعیین می‌کند نه توئیت‌های پوچ. ملت ایران سال‌هاست تصمیم گرفته است تا مستقل زندگی کند و پای این تصمیم خود ایستاده است. به نفع خود شماست تا این واقعیت را بپذیرید و در برابر اراده ملت ایران سر تعظیم فرود آورید.

نماینده اردبیل عنوان کرد: تهدید‌های رئیس‌جمهور متوهم امریکا، کاربرد داخلی دارد و ناظر به تاثیرگذاری در انتخابات داخلی امریکاست و ارزش میدانی ندارد ولیکن جمهوری اسلامی ایران آماده است تا پاسخ هرگونه ماجراجویی دوباره را محکم‌تر، کوبنده‌تر و شدیدتر بدهد. جانفدایان ایران عزیز اسلامی اعم از نیرو‌های مسلح مقتدر و مردم جانفدا آماده‌اند تا دشمنان متجاوز را آنچنان تنبیه کنند که مایه عبرت تاریخ شود.

وی خاطرنشان کرد: توصیه‌ای به کشور‌های همسایه خود داریم. از همسایگان خود می‌خواهیم مستقل از تهدید و تطمیع دشمنان اسلام، روابط تاریخی و دینی خود را با ایران عزیز اسلامی تنظیم کنند. امنیت پایدار و اقتصاد شکوفا در منطقه غرب آسیا، یک دستاورد جمعی است که صرفا از مسیر همکاری مشترک بین ما می‌گذرد. قدرت‌های خارجی به شما رویا می‌فروشند، هزینه آن را نقد دریافت می‌کنند ولی هیچ کالایی به شما تحویل نمی‌دهند. پیشرفت همه کشور‌ها در گرو همکاری مشترک ساکنان حقیقی همین منطقه است.